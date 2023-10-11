Студент починил баг 22-летней давности в браузере Firefox

Этот долгоживущий дефект связан со всплывающими подсказками, которые не исчезали при переключении между окнами или рабочими столами.

Проблема была замечена ещё в 2002 году пользователем Adam Price. Он обнаружил, что при наведении курсора на элемент в Mozilla и последующем переключении окна, всплывающая подсказка оставалась на экране.

Этот баг был подтвержден многими другими пользователями и оставался нерешенным на протяжении десятилетий.

Решение проблемы пришло от Yifan Zhu, студента, который родился всего за три года до появления этого бага. Несмотря на отсутствие опыта работы с проектами такой сложности, как Firefox, Zhu решил взяться за исправление этой ошибки.

Он провёл исследование, выяснил причину проблемы и предложил решение, которое было успешно принято в командой Firefox.