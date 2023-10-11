Студент починил баг 22-летней давности в браузере Firefox

Студент починил баг 22-летней давности в браузере FirefoxСамому студенту, в момент нахождения дефекта, было всего несколько лет
В браузере Firefox был исправлен баг, который просуществовал последние 22 года.
Этот долгоживущий дефект связан со всплывающими подсказками, которые не исчезали при переключении между окнами или рабочими столами.
Проблема была замечена ещё в 2002 году пользователем Adam Price. Он обнаружил, что при наведении курсора на элемент в Mozilla и последующем переключении окна, всплывающая подсказка оставалась на экране.
Этот баг был подтвержден многими другими пользователями и оставался нерешенным на протяжении десятилетий.
Решение проблемы пришло от Yifan Zhu, студента, который родился всего за три года до появления этого бага. Несмотря на отсутствие опыта работы с проектами такой сложности, как Firefox, Zhu решил взяться за исправление этой ошибки.
Он провёл исследование, выяснил причину проблемы и предложил решение, которое было успешно принято в командой Firefox.