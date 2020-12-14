Студент создал приложение и спас отца-ветерана от кошмаров

По словам отца студента, после возвращения с войны он стал совсем другим человеком: более закрытым, пристрастившимся к алкоголью, беспокойным. Также его начали мучить кошмары по ночам, от которых мужчину и спас собственный сын. Он разработал приложение, которое анализирует частоту сердечных сокращений и движений, определяя, когда спящему снится плохой сон. В момент фиксации кошмара, приложение активизирует вибрацию на часах, которая и выводит человека из неприятного сновидения. Что интересно, Склузачеку удалось добиться того, что спящий человек при этом всё же не просыпается.

По сообщению CNN, алгоритм работы приложения уже был продан компании NightWare. Их ПО, в свою очередь, встроено в Apple Watch.