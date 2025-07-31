Суд отклонил апелляцию Google по делу Epic Games о монополии Play Store

Иск был подан Epic Games в 2020 году. Разработчики игры Fortnite обвинили Google в монополизации доступа к приложениям на устройствах Android и ограничении альтернативных способов оплаты внутри приложений. В декабре 2023 года присяжные в Сан-Франциско признали действия Google нарушающими антимонопольное законодательство.

Судья Джеймс Донато постановил, что Google должен предоставить пользователям возможность скачивать другие магазины приложений прямо через Play Store и открыть доступ к своему каталогу приложений для конкурентов. Эти меры направлены на восстановление конкурентной среды. До завершения апелляционного процесса решение суда не вступало в силу.

Google утверждал, что Play Store конкурирует с App Store от Apple, и на этом основании пытался оспорить выводы суда. Однако апелляционная инстанция не сочла эти доводы убедительными. Кроме того, Google заявлял, что дело должно было рассматриваться судьёй, а не передаваться присяжным, поскольку Epic не требовал компенсации убытков, а лишь добивался изменения правил работы магазина.