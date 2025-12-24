Суд США заблокировал закон Техаса о проверке возраста в App Store

Опубликовано 24 декабря 2025, 14:191 мин.
Суд США заблокировал закон Техаса о проверке возраста в App StoreНовые правила для защиты детей признаны неконституционными
Федеральный судья в Техасе временно остановил действие нового закона штата, направленного на защиту детей. Закон обязывал магазины приложений и разработчиков проверять возраст пользователей и получать родительское согласие для загрузки программ лицам младше 18 лет.
Судья Роберт Питман постановил, что эти меры, вероятно, нарушают Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Закон должен был вступить в силу в январе.
Иск против закона подала отраслевая ассоциация CCIA. В организации заявили, что новые правила создали бы чрезмерное бремя для магазинов приложений, разработчиков, родителей и самих несовершеннолетних пользователей. Техасские власти пока не прокомментировали решение суда.
Это решение стало ударом по попыткам штата регулировать использование смартфонов детьми и подростками. Судья отметил, что, хотя проблема безопасности детей в интернете является важной, закон должен ей соответствовать.