Суд США заблокировал закон Техаса о проверке возраста в App Store

Судья Роберт Питман постановил, что эти меры, вероятно, нарушают Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Закон должен был вступить в силу в январе.

Иск против закона подала отраслевая ассоциация CCIA. В организации заявили, что новые правила создали бы чрезмерное бремя для магазинов приложений, разработчиков, родителей и самих несовершеннолетних пользователей. Техасские власти пока не прокомментировали решение суда.

Это решение стало ударом по попыткам штата регулировать использование смартфонов детьми и подростками. Судья отметил, что, хотя проблема безопасности детей в интернете является важной, закон должен ей соответствовать.