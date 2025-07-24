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Опубликовано 24 июля 2025, 15:33
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Суд в США отклонил иск к Apple по поводу объёма хранилища iCloud+

Пользователи получили ровно столько, сколько им обещали
Федеральный апелляционный суд в США отклонил коллективный иск против Apple, в котором компания обвинялась в том, что предоставила пользователям меньше облачного хранилища iCloud+, чем было оплачено. Суд признал, что претензии основывались на неверном толковании условий использования сервиса.
Суд в США отклонил иск к Apple по поводу объёма хранилища iCloud+

© Ferra.ru

Поводом для иска стала ситуация, когда пользовательница из Калифорнии оформила платную подписку на 200 ГБ облачного пространства, полагая, что это добавится к уже доступным 5 ГБ бесплатного объёма. Однако общая ёмкость хранилища осталась 200 ГБ, что, по мнению истицы, означало недополучение обещанного.

Тем не менее, суд указал, что Apple изначально предлагала именно переход к увеличенному объёму хранения, а не его прибавку к существующему. Таким образом, пользователь получила именно тот тариф, за который заплатила.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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