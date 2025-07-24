Суд в США отклонил иск к Apple по поводу объёма хранилища iCloud+

Поводом для иска стала ситуация, когда пользовательница из Калифорнии оформила платную подписку на 200 ГБ облачного пространства, полагая, что это добавится к уже доступным 5 ГБ бесплатного объёма. Однако общая ёмкость хранилища осталась 200 ГБ, что, по мнению истицы, означало недополучение обещанного.

Тем не менее, суд указал, что Apple изначально предлагала именно переход к увеличенному объёму хранения, а не его прибавку к существующему. Таким образом, пользователь получила именно тот тариф, за который заплатила.