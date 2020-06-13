Свежее обновление антивируса Avast могло стать причиной поломки Windows 10

В результате проведенного энтузиастами исследования выяснилось, что связано все это с некорректными записями IFEO (Image File Execution Options). А их, в свою очередь, “породило” недавнее обновление популярного антивируса Avast. Таким образом, хоть это пока что полностью и не доказано, именно свежий апдейт антивирусного ПО могло стать тем самым, что “сломало” работу многих других приложений в Windows 10.