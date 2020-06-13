ferra.ru
Приложения
Сегодня 14:06

Свежее обновление антивируса Avast могло стать причиной поломки Windows 10

По крайней мере об этом говорят “исследования” некоторых энтузиастов
Каждый новый релиз обновлений для Windows 10 приводит к тем или иным поломкам операционной системы — к этому досадному факту большинство из нас уже привыкло. Но, как оказалось, не только апдейты от Microsoft могут нанести вред — так, стало известно, что свежее обновление антивируса Avast могло стать причиной поломки Windows 10.

Так, пользователи настольной ОС стали массово жаловаться на ошибку Windows cannot find *.exe, которая говорит пользователям о невозможности найти файл того или иного приложения, в числе которых оказались Steam, Discord. Что самое интересное, в числе “ошибочных” программ оказался даже продукт от самой Microsoft — офисный пакет Microsoft Office!

То самое окно с ошибкой

В результате проведенного энтузиастами исследования выяснилось, что связано все это с некорректными записями IFEO (Image File Execution Options). А их, в свою очередь, “породило” недавнее обновление популярного антивируса Avast. Таким образом, хоть это пока что полностью и не доказано, именно свежий апдейт антивирусного ПО могло стать тем самым, что “сломало” работу многих других приложений в Windows 10.

Автор: Лилик Ми
Останови меня!