Свежее обновление Google Chrome сделало браузер ещё безопаснее

Первые разговоры о данном нововведение появились ещё в конце марта. Именно тогда инсайдеры обнаружили, что Google готовит масштабный переход с HTTP на HTTPS в Chrome. Сейчас же, с выходом 90-й версии браузера, это наконец-то случилось, пишет SlashGear.

Представители поискового гиганта рассказали, что теперь абсолютно все сайты будут открываться сразу в защищённом виде. Это позволит не только помочь пользователям сохранить безопасность, но и ускорить загрузку самих сайтов. Всё дело в том, что многие ресурсы уже давно «перекидывают» посетителей на свои HTTPS-версии, тратя на это время. Теперь же такого бессмысленного «замедления» больше не будет.