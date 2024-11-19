Свежее обновление превратило Telegram в полноценную платформу для запуска приложений и игр

Среди других нововведений — возможность добавлять ярлыки внутренних приложений Telegram на рабочий стол и предоставлять им доступ к геолокации. Они теперь также могут генерировать изображения, документы и другие файлы для скачивания.

Апдейт в целом делает Telegram еще более гибкой платформой как для пользователей, так и для разработчиков, объединяя функции мессенджера с элементами полноценной экосистемы приложений.