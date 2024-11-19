Приложения
Опубликовано 19 ноября 2024, 08:22
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Свежее обновление превратило Telegram в полноценную платформу для запуска приложений и игр

Апдейт звучит внушительно
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление 11.4, которое превращает его в полноценную платформу для запуска приложений и игр.
Свежее обновление превратило Telegram в полноценную платформу для запуска приложений и игр
© Telegram

Разработчики значительно улучшили функциональность мини-приложений, сделав их более универсальными и удобными.

Теперь их можно разворачивать на весь экран устройства в любом положении — как вертикальном, так и горизонтальном. Кроме того, мини-приложения получили поддержку отслеживания перемещения устройства в пространстве, что открывает новые возможности для управления в играх и создания программ с элементами дополненной реальности.

Свежее обновление превратило Telegram в полноценную платформу для запуска приложений и игр
© Telegram

Среди других нововведений — возможность добавлять ярлыки внутренних приложений Telegram на рабочий стол и предоставлять им доступ к геолокации. Они теперь также могут генерировать изображения, документы и другие файлы для скачивания.

Апдейт в целом делает Telegram еще более гибкой платформой как для пользователей, так и для разработчиков, объединяя функции мессенджера с элементами полноценной экосистемы приложений.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
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