Свежее обновление Telegram добавило в мессенджер групповые видеозвонки на 1000 человек

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Свежее обновление Telegram добавило в мессенджер групповые видеозвонки на 1000 человекТеперь платформа идеально подходит для проведения массовых мероприятий
Накануне команда Telegram объявила о выходе свежего крупного обновления. Оно добавляет ряд новых функций, в том числе и групповые видеозвонки на 1000 человек.
Согласно официальной информации, опубликованной на странице релиза, 1000 человек — это максимальное количество зрителей. При этом количество непосредственных участников, т.е. тех, кто может одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана увеличили до 30 человек.
По словам представителей мессенджера, теперь Telegram может использоваться как отличная площадка для проведения лекций, концертов и прочих массовых мероприятий.
Ещё из интересного в свежем обновлении можно отметить повышение качества картинки в видеосообщениях, возможность просматривать ролики в ускоренном или замедленном режиме. С полным списком можно ознакомиться на странице обновления.