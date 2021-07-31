Свежее обновление Telegram добавило в мессенджер групповые видеозвонки на 1000 человек

По словам представителей мессенджера, теперь Telegram может использоваться как отличная площадка для проведения лекций, концертов и прочих массовых мероприятий.

Ещё из интересного в свежем обновлении можно отметить повышение качества картинки в видеосообщениях, возможность просматривать ролики в ускоренном или замедленном режиме. С полным списком можно ознакомиться на странице обновления.