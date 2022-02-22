Свежезапущенная соцсеть Трампа стала самым популярным приложением в App Store

Немалую роль в этом могло сыграть то, что приложение устанавливалось автоматически после релиза, если пользователь ранее оставлял соответствующую заявку. При этом запуск не прошёл без проблем — часть сторонников Трампа пожаловались на проблемы при установке приложения. Некоторые, например, получили сообщение о включении их в лист ожидания из-за огромного спроса на Truth Social.

В России соцсеть доступна лишь при включённом VPN, а также изменённых региональных настройках пользователя в Apple ID.

Напомним, что о создании сервиса стало известно ещё в октябре 2021 года. Тогда Дональд Трамп заявил о намерении создать собственную платформу «для правдивых новостей».