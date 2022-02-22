Свежезапущенная соцсеть Трампа стала самым популярным приложением в App Store

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Свежезапущенная соцсеть Трампа стала самым популярным приложением в App StoreВ России её также можно попробовать
20 февраля состоялся релиз собственной социальной сети экс-президента США Дональда Трампа — Truth Social. И уже к утру 21 февраля она заняла первое место в списке самых популярных приложений App Store.
Немалую роль в этом могло сыграть то, что приложение устанавливалось автоматически после релиза, если пользователь ранее оставлял соответствующую заявку. При этом запуск не прошёл без проблем — часть сторонников Трампа пожаловались на проблемы при установке приложения. Некоторые, например, получили сообщение о включении их в лист ожидания из-за огромного спроса на Truth Social.
В России соцсеть доступна лишь при включённом VPN, а также изменённых региональных настройках пользователя в Apple ID.
Напомним, что о создании сервиса стало известно ещё в октябре 2021 года. Тогда Дональд Трамп заявил о намерении создать собственную платформу «для правдивых новостей».
Источник: Reuters