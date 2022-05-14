Связан ли популярный в США «плачущий фильтр» с бывшей женой Джонни Деппа

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Связан ли популярный в США «плачущий фильтр» с бывшей женой Джонни ДеппаРассказали в Snapchat, которому фильтр принадлежит
Американская соцсеть Snapchat опровергла слухи, что популярный в США фильтр дополненной реальности Crying с эффектом плачущего лица был вдохновлён плачем Эмбер Херд, бывшей жены Джонни Деппа, во время дачи показаний в суде.
Эту функцию также называют «плачущим фильтром». Представители Snapchat прокомментировали слухи и ответили, что Crying никак не связан с Херд. Фильтр был представлен в 2011 году и с тех пор многократно совершенствовался. Сейчас это полноценный AR-фильтр изображения.
Функцию наложения плачущего лица используют в Snapchat, а также в TikTok, YouTube и Twitter.