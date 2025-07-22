Приложения
Опубликовано 22 июля 2025, 22:02
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«Т-Технологии» открыли доступ к модели распознавания речи

T-one поможет бизнесу автоматизировать колл-центры
Группа «Т-Технологии» опубликовала в открытом доступе свою разработку — потоковую модель распознавания русской речи T-one. Решение уже используется в собственных сервисах компании, включая службу поддержки Т-Банка и мобильного оператора Т-Мобайл.
«Т-Технологии» открыли доступ к модели распознавания речи

© Ferra.ru

Модель размером 70 млн параметров показывает высокую точность даже при работе с зашумленными записями из колл-центров. По внутренним тестам компании, T-one превосходит по качеству распознавания более крупные открытые аналоги, включая Whisper Large-v3 с 1,5 млрд параметров.

Ключевое преимущество разработки — возможность обработки аудиопотоков в реальном времени с минимальной задержкой. Это позволяет использовать модель для автоматизации звонков, создания голосовых ассистентов и анализа разговоров.

«Т-Технологии» открыли доступ к модели распознавания речи

© Т-Банк

«Т-Технологии» выложили в открытый доступ не только саму модель, но и код для ее запуска в производственных средах. Решение распространяется по лицензии Apache 2.0, что позволяет свободно использовать и модифицировать его для коммерческих проектов.

Разработчики отмечают, что компактный размер T-one дает возможность развернуть систему без дорогостоящего оборудования. Это снижает затраты на внедрение и делает технологию доступной даже для небольших компаний.

Источник:Т-Банк
Автор:Булат Кармак
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