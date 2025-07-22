«Т-Технологии» открыли доступ к модели распознавания речи

Модель размером 70 млн параметров показывает высокую точность даже при работе с зашумленными записями из колл-центров. По внутренним тестам компании, T-one превосходит по качеству распознавания более крупные открытые аналоги, включая Whisper Large-v3 с 1,5 млрд параметров.

Ключевое преимущество разработки — возможность обработки аудиопотоков в реальном времени с минимальной задержкой. Это позволяет использовать модель для автоматизации звонков, создания голосовых ассистентов и анализа разговоров.