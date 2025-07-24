Тайвань запустит масштабные ИИ-проекты для экономики на $510 миллиардов

Премьер Тайваня подчеркнул, что страна рассчитывает использовать свои сильные позиции в информационно-коммуникационных технологиях и передовые возможности в производстве полупроводников, чтобы превратиться в «остров умных технологий» и влиятельного игрока в области искусственного интеллекта.

В рамках программы выделены три ключевые направления развития: кремниевая фотоника, квантовые технологии и ИИ-робототехника. Тайваньская компания TSMC, а также другие предприятия активно работают над технологиями кремниевой фотоники. Правительство ставит цель сделать Тайвань мировым лидером в этой области, связывая развитие отрасли с будущими потребностями искусственного интеллекта.

Кроме того, Тайвань стремится стать важным центром по разработке ИИ-роботов, используя свои аппаратные и ИКТ-цепочки поставок. Для поддержки этой цели создан альянс индустрии ИИ-робототехники, куда вошли крупные игроки, включая компанию Foxconn.

Также в планах страны — создание цепочки для развития квантовых технологий. Помимо этого, программа включает проекты по развитию суверенного искусственного интеллекта, то есть собственных технологий ИИ, строительству вычислительной инфраструктуры и внедрению искусственного интеллекта в разные отрасли экономики.

Для реализации этих задач Тайвань намерен привлечь более 100 миллиардов тайваньских долларов (около 3 миллиардов долларов) венчурных инвестиций, создать 500 тысяч новых рабочих мест и открыть три международных исследовательских центра.