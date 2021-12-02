Такси в Uber можно будет заказать через WhatsApp

Так, например, жители Индии в ближайшем будущем смогут бронировать через WhatsApp такси в Uber. По мнению представителей IT-гигантов, этот шаг может помочь привлечению дополнительной аудитории за счёт существующей базы индийского WhatsApp с активной аудиторией в 500 млн человек.

Происходить заказ будет через официально чат-бота в мессенджере. Первое время доступ к нему будут иметь лишь жители Лакхнау, но в дальнейшем запуск нового функционала планируется по всей стране.

Отметим, что пользователям не придётся скачивать отдельно приложение Uber. Все действия — от регистрации до непосредственно вызова — будут проходить внутри WhatsApp.

Появится ли новая возможность за пределами Индии — пока неизвестно.