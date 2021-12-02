Такси в Uber можно будет заказать через WhatsApp

Приложения
Сегодня в 13:50
1 мин.
Такси в Uber можно будет заказать через WhatsAppНеожиданная коллаборация
WhatsApp всё меньше похож на «просто мессенджер» и всё больше напоминает некий социальный комбайн.
Так, например, жители Индии в ближайшем будущем смогут бронировать через WhatsApp такси в Uber. По мнению представителей IT-гигантов, этот шаг может помочь привлечению дополнительной аудитории за счёт существующей базы индийского WhatsApp с активной аудиторией в 500 млн человек.
Происходить заказ будет через официально чат-бота в мессенджере. Первое время доступ к нему будут иметь лишь жители Лакхнау, но в дальнейшем запуск нового функционала планируется по всей стране.
Отметим, что пользователям не придётся скачивать отдельно приложение Uber. Все действия — от регистрации до непосредственно вызова — будут проходить внутри WhatsApp.
Появится ли новая возможность за пределами Индии — пока неизвестно.
Источник: Bloomberg