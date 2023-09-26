Tele2 первым в России ввёл возможность оформления e-sim онлайн по биометрии

Зарегистрировать биометрические данные можно в приложении «Госуслуги Биометрия» с помощью 10-летнего загранпаспорта либо в ближайшем отделении банка. Данные будут храниться в базе Единой биометрической системы (ЕБС), оператором которой выступает Центр биометрических технологий. Благодаря этому абонент, которому необходима e-sim, может заключить с Tele2 договор на оказание услуг связи без посещения офиса оператора и подтверждения там своей личности.

Но для регистрации биометрии необходимо убедиться, что устройство пользователя поддерживает эту технологию. Как отмечается, чтобы проверить поддержку технологии, нужно зайти в настройки смартфона и убедиться в наличии такой функции.

«Оператор мобильной связи Tele2 упростил оформление договоров связи по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС). Теперь стать абонентом Tele2 и получить электронную sim-карту (e-sim) можно полностью дистанционно, а подтверждать свою личность в офисе оператора связи больше не обязательно. Сервис реализуется в рамках национального проекта "Цифровая экономика"», — сказано в сообщении пресс-службы Tele2.