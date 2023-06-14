Приложения
20:06, 14 июня 2023
1 мин.

«Telegram, дай списать»: в тестовой версии WhatsApp появились круглые видеосообщения

Это уже даже не смешно

WhatsApp продолжает расширять свой функционал. На этот раз пользователи мессенджера получат возможность отправлять видеосообщения.

Данное новшество пока что доступно лишь в свежей бета-версии для Android и iOS. Ранее WhatsApp позволял отправлять лишь текстовые и аудиосообщения. Теперь к ним присоединились и видеосообщения.

Максимально длительность таких видео — 60 секунд. Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на иконку камеры, расположенную справа от поля ввода текста. А если нужно отправить аудиосообщение, достаточно просто зажать эту кнопку и выбрать соответствующую опцию.

Внутри чатов видеосообщения будут отображаться в виде круга, а при нажатии на него можно будет просмотреть полноэкранную версию. Важно отметить, что пока эта функция доступна лишь в бета-версии приложения.

Новости партнеров
Новости партнеров