«Telegram, дай списать»: в тестовой версии WhatsApp появились круглые видеосообщения

«Telegram, дай списать»: в тестовой версии WhatsApp появились круглые видеосообщенияЭто уже даже не смешно
WhatsApp продолжает расширять свой функционал. На этот раз пользователи мессенджера получат возможность отправлять видеосообщения.
Данное новшество пока что доступно лишь в свежей бета-версии для Android и iOS. Ранее WhatsApp позволял отправлять лишь текстовые и аудиосообщения. Теперь к ним присоединились и видеосообщения.
Максимально длительность таких видео — 60 секунд. Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на иконку камеры, расположенную справа от поля ввода текста. А если нужно отправить аудиосообщение, достаточно просто зажать эту кнопку и выбрать соответствующую опцию.
Внутри чатов видеосообщения будут отображаться в виде круга, а при нажатии на него можно будет просмотреть полноэкранную версию. Важно отметить, что пока эта функция доступна лишь в бета-версии приложения.