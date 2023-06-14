«Telegram, дай списать»: в тестовой версии WhatsApp появились круглые видеосообщения

Данное новшество пока что доступно лишь в свежей бета-версии для Android и iOS. Ранее WhatsApp позволял отправлять лишь текстовые и аудиосообщения. Теперь к ним присоединились и видеосообщения.

Максимально длительность таких видео — 60 секунд. Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на иконку камеры, расположенную справа от поля ввода текста. А если нужно отправить аудиосообщение, достаточно просто зажать эту кнопку и выбрать соответствующую опцию.

Внутри чатов видеосообщения будут отображаться в виде круга, а при нажатии на него можно будет просмотреть полноэкранную версию. Важно отметить, что пока эта функция доступна лишь в бета-версии приложения.