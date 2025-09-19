Telegram для iPhone получит новый дизайн в стиле Liquid Glass, как на iOS 26

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:301 мин.
Telegram для iPhone получит новый дизайн в стиле Liquid Glass, как на iOS 26Дата выхода объявления пока неизвестна
Как сообщает портал «Код Дурова», Telegram находится в процессе внедрения дизайна Liquid Glass, который был представлен Apple в iOS 26. В одной из тестовых версий приложения обнаружен новый интерфейс, для которого характерны стеклообразные элементы и полупрозрачные элементы управления.
Конкретная дата выхода этого обновления пока неизвестна. Как правило, Telegram раскрывает новые функции после запуска новой версии приложения.
К тому же ещё непонятно, как повлияет внедрение более сложных визуальных эффектов и анимации на энергопотребление приложения.