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Telegram ищет более 70 млрд рублей на поддержку работоспособности мессенджера
Что не удивительно, учитывая, как быстро растёт популярность сервиса в последнее время
В сети появилась информация о том, что Павел Дуров провёл ряд переговоров с банками и инвесторами. Предметом общения было привлечение займа в размере 1 млрд долларов или 74 млрд рублей для Telegram, с помощью которого компания могла бы поддерживать работоспособность мессенджера в ближайшее время.
Если Дурову удастся заполучить денежные средства, пускай и в виде долга, в дальнейшем, если Telegram выйдет на биржу, он сможет сконвертировать их в акции, передаёт The Information. Специалисты связывают столь резкий поиск инвесторов с бурным ростом платформы на фоне проблем WhatsApp из-за смены политики конфиденциальности.
При этом есть инсайдеры, заявляющие о поиске Дуровым финансирования уже в течение последних месяцев. Мол основатель Telegram вынужден пойти на этот шаг из-за приближающегося расчёта с инвесторами блокчейн-проекта TON. Напомним, что они в своё время согласились сконвертировать свои инвестиции в займ, за что должны получить весной 2021 года 110% от вложенной суммы.