Telegram ищет более 70 млрд рублей на поддержку работоспособности мессенджера

Если Дурову удастся заполучить денежные средства, пускай и в виде долга, в дальнейшем, если Telegram выйдет на биржу, он сможет сконвертировать их в акции, передаёт The Information. Специалисты связывают столь резкий поиск инвесторов с бурным ростом платформы на фоне проблем WhatsApp из-за смены политики конфиденциальности.

При этом есть инсайдеры, заявляющие о поиске Дуровым финансирования уже в течение последних месяцев. Мол основатель Telegram вынужден пойти на этот шаг из-за приближающегося расчёта с инвесторами блокчейн-проекта TON. Напомним, что они в своё время согласились сконвертировать свои инвестиции в займ, за что должны получить весной 2021 года 110% от вложенной суммы.