Telegram каждый месяц пользуются более 900 млн человек

Половина из них заходит в Telegram каждый день. Согласно исследованию DataAI, мессенджер занимает 6-е место как по количеству пользователей, так и по количеству скачиваний в мире.

Более того, в I квартале 2024 года Telegram вышел на положительный денежный поток и находится на пути к получению прибыли уже в 2024 году. Это укрепляет позиции мессенджера как независимой компании, приоритетом которой являются пользователи.

«Основывая Telegram 12 лет назад, мы верили, что люди по своей сути разумны. Разумные люди всегда выберут свободу и качество Telegram вместо ограничений и посредственности устаревших приложений. Кажется, мы были правы», – отметил Павел Дуров.

«Мы всегда верили в вас. Спасибо, что вы тоже верите в нас», – добавил основатель Telegram.