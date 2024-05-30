Telegram может подпасть под законы ЕС: зависит от количества пользователей

Зависит это от числа активных пользователей мессенджера. По официальным заявлениям Telegram, количество активных европейских пользователей платформы насчитывает 45 млн человек, что является критерием действия DSA. Это представитель мессенджера в ЕС подтвердил в беседе с Bloomberg.

Однако регуляторы в ЕС в силу неназванных причин, хотя и ведут соответствующие переговоры с Telegram, всё же сомневаются в том, что у мессенджера более 41 млн активных пользователей.

К тому же все усилия ЕС направлены на борьбу с распространением дезинформации, поэтому к сервисам предъявляются строгие требования. При этом представители мессенджера утверждают, что платформа не является распространителем дезинформации, поскольку работа Telegram не опирается на алгоритмы.

Так или иначе, пока между европейскими регуляторами и мессенджером ведутся переговоры.