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Приложения
Опубликовано 30 мая 2024, 13:01
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Telegram может подпасть под законы ЕС: зависит от количества пользователей

Пока ведутся переговоры
Изданию Bloomberg стало известно, что чиновники ЕС, ответственные за выполнение Закона о цифровых услугах Digital Services Act (DSA), рассматривают мессенджер Telegram в качестве очередного претендента на включение в перечень онлайн-платформ, подпадающих под нормы закона.
Telegram может подпасть под законы ЕС: зависит от количества пользователей

© Ferra.ru

Зависит это от числа активных пользователей мессенджера. По официальным заявлениям Telegram, количество активных европейских пользователей платформы насчитывает 45 млн человек, что является критерием действия DSA. Это представитель мессенджера в ЕС подтвердил в беседе с Bloomberg.

Однако регуляторы в ЕС в силу неназванных причин, хотя и ведут соответствующие переговоры с Telegram, всё же сомневаются в том, что у мессенджера более 41 млн активных пользователей.

К тому же все усилия ЕС направлены на борьбу с распространением дезинформации, поэтому к сервисам предъявляются строгие требования. При этом представители мессенджера утверждают, что платформа не является распространителем дезинформации, поскольку работа Telegram не опирается на алгоритмы.

Так или иначе, пока между европейскими регуляторами и мессенджером ведутся переговоры.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Telegram
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#мессенджер
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#приложение
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#Евросоюз
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#закон