Telegram на Windows и macOS начал вылетать при попытке отредактировать сообщение

Проблема проявляется на Windows и macOS: при попытке нажать правой кнопкой мыши на отправленное сообщение — например, чтобы отредактировать или удалить его — приложение может неожиданно закрыться.

Подтверждают наличие бага и многочисленные издания: на Windows Telegram вылетает в основном при взаимодействии с сообщениями в групповых чатах, тогда как на macOS ошибка воспроизводится не у всех. Также есть сообщения о похожем поведении на Linux.

Судя по архиву багов на сайте Telegram, похожая проблема уже возникала в 2023 году и была быстро устранена. Сейчас официальные представители мессенджера ситуацию не комментируют.

Тем временем, 5 июня основатель Telegram Павел Дуров сообщил о свежем обновлении и отметил положительные отзывы от владельцев каналов и групп, не упомянув о текущем баге.