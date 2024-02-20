Telegram начал дарить Premium тем, кто разрешит отправку SMS со своего номера

Пользователи Telegram, которые согласятся участвовать в этой программе, должны будут предоставить свой номер телефона для рассылки другим пользователям мессенджера SMS c кодами авторизации. Отправка сообщений будет осуществляться за счёт пользователей, без возмещения средств. Но после отправки определённого количества SMS эти люди бесплатно получат подписку Telegram Premium.

Как отмечает Telegram Info, нужно учитывать, что рассылка кодов авторизации может означать раскрытие своего номера телефона, это касается и получения сообщений. И пользователи должны быть к этому готовы.

Сначала функция будет доступна только пользователям Android и в ограниченном количестве стран, о Росси пока ничего не известно.