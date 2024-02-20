Telegram начал дарить Premium тем, кто разрешит отправку SMS со своего номера

Опубликовано 20 февраля 2024, 14:08
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Telegram начал дарить Premium тем, кто разрешит отправку SMS со своего номераПока это тольк для Android
Информационный Telegram-канал Telegram Info сообщил, что в коде версии мессенджера для Android под кодом 10.8.1 появилась функция отправки SMS-сообщений с телефонов пользователей другим абонентам в обмен на подписку Telegram Premium.
Пользователи Telegram, которые согласятся участвовать в этой программе, должны будут предоставить свой номер телефона для рассылки другим пользователям мессенджера SMS c кодами авторизации. Отправка сообщений будет осуществляться за счёт пользователей, без возмещения средств. Но после отправки определённого количества SMS эти люди бесплатно получат подписку Telegram Premium.
Как отмечает Telegram Info, нужно учитывать, что рассылка кодов авторизации может означать раскрытие своего номера телефона, это касается и получения сообщений. И пользователи должны быть к этому готовы.
Сначала функция будет доступна только пользователям Android и в ограниченном количестве стран, о Росси пока ничего не известно.
Источник:Telegram Info
Автор:Андрей Кадуков