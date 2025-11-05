Telegram начал обход проблем с SMS в России рассылкой кодов через WhatsApp*Неожиданный поворот
Об этом сообщает издание Код Дурова, опубликовавшее скриншот переписки с аккаунтом CodeVerify, который присылает сообщение с кодом и предупреждением не передавать его третьим лицам.
Этот шаг позволяет обходить сбой с доставкой SMS, из-за которого тысячи пользователей не могли зарегистрироваться или войти в аккаунт в последние недели.
Теперь создать новый профиль или восстановить доступ можно даже без получения стандартного SMS-кода.
По данным источника, Telegram использует WhatsApp* как альтернативный канал доставки, хотя пока неизвестно, происходит ли рассылка напрямую или через партнерские сервисы.
Решение выглядит парадоксально, ведь WhatsApp* является прямым конкурентом Telegram, но в текущих условиях оказалось самым эффективным способом обойти технические ограничения.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена