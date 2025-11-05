Telegram начал обход проблем с SMS в России рассылкой кодов через WhatsApp*

Об этом сообщает издание Код Дурова, опубликовавшее скриншот переписки с аккаунтом CodeVerify, который присылает сообщение с кодом и предупреждением не передавать его третьим лицам.

Этот шаг позволяет обходить сбой с доставкой SMS, из-за которого тысячи пользователей не могли зарегистрироваться или войти в аккаунт в последние недели.

Теперь создать новый профиль или восстановить доступ можно даже без получения стандартного SMS-кода.