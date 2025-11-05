Приложения
Опубликовано 05 ноября 2025, 07:22
Telegram начал обход проблем с SMS в России рассылкой кодов через WhatsApp*

Неожиданный поворот
Мессенджер Telegram запустил необычный механизм авторизации для пользователей из России: теперь коды подтверждения рассылаются через WhatsApp*.
© Код Дурова

Об этом сообщает издание Код Дурова, опубликовавшее скриншот переписки с аккаунтом CodeVerify, который присылает сообщение с кодом и предупреждением не передавать его третьим лицам.

Этот шаг позволяет обходить сбой с доставкой SMS, из-за которого тысячи пользователей не могли зарегистрироваться или войти в аккаунт в последние недели.

Теперь создать новый профиль или восстановить доступ можно даже без получения стандартного SMS-кода.

© Код Дурова

По данным источника, Telegram использует WhatsApp* как альтернативный канал доставки, хотя пока неизвестно, происходит ли рассылка напрямую или через партнерские сервисы.

Решение выглядит парадоксально, ведь WhatsApp* является прямым конкурентом Telegram, но в текущих условиях оказалось самым эффективным способом обойти технические ограничения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Код Дурова
Автор:Булат Кармак
