Telegram начал поддерживать прямые эфиры с Android-устройств

Опубликовано 12 октября 2024, 19:011 мин.
Telegram начал поддерживать прямые эфиры с Android-устройствОб этих функциях ранее говорил Павел Дуров
В Telegram появилась функция поддержки прямого эфира с устройств на базе ОС Android. Передача потока осуществляется через протокол RTMP — передача данных, которая используется для передачи потокового видео и аудиопотоков с веб-камер через Сеть.
Для проведения прямого эфира с Android-устройства в Telegram пользователь должен сгенерировать «ключ», управление трансляцией осуществляется посредством приложений для стриминга — OBS Studio, XSplit Broadcaster или подобных.
Также появилась возможность отправлять виртуальные подарки после оплаты внутренней валютой Stars, а также платная рассылка сообщений для верификации со стороны бизнеса.
Некоторые функции до этого анонсировал Павел Дуров, в частности, возможность досылать медиавложения даже после отправки сообщения.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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