Telegram начал поддерживать прямые эфиры с Android-устройств

Для проведения прямого эфира с Android-устройства в Telegram пользователь должен сгенерировать «ключ», управление трансляцией осуществляется посредством приложений для стриминга — OBS Studio, XSplit Broadcaster или подобных.

Также появилась возможность отправлять виртуальные подарки после оплаты внутренней валютой Stars, а также платная рассылка сообщений для верификации со стороны бизнеса.

Некоторые функции до этого анонсировал Павел Дуров, в частности, возможность досылать медиавложения даже после отправки сообщения.