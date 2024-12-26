Telegram начал процесс получения лицензий в Малайзии

Опубликовано 26 декабря 2024, 22:121 мин.
Telegram начал процесс получения лицензий в МалайзииМалайзийские власти усиливают контроль за интернет-платформами
Telegram и WeChat начали процесс получения лицензий для работы в Малайзии, сообщает Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC). Эти лицензии вступят в силу с 1 января и предназначены для повышения онлайн-безопасности, защиты пользователей и обеспечения лучшего контроля за интернет-сервисами.
MCMC заявила, что обе платформы должны выполнить все необходимые требования, чтобы продолжить свою деятельность в стране. Все сервисы, которые соответствуют условиям для получения лицензии, должны подать заявку до 31 декабря. В противном случае им грозит штраф или другие меры регулирования.
Министр связи Малайзии Фахми Фадзил ранее отметил, что помимо Telegram и WeChat, лицензии также должны получить такие платформы, которые имеют более 8 миллионов пользователей в стране. Этот шаг является частью усилий правительства по усилению контроля над онлайн-платформами, чтобы снизить распространение незаконного контента.