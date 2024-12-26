Telegram начал процесс получения лицензий в Малайзии

MCMC заявила, что обе платформы должны выполнить все необходимые требования, чтобы продолжить свою деятельность в стране. Все сервисы, которые соответствуют условиям для получения лицензии, должны подать заявку до 31 декабря. В противном случае им грозит штраф или другие меры регулирования.

Министр связи Малайзии Фахми Фадзил ранее отметил, что помимо Telegram и WeChat, лицензии также должны получить такие платформы, которые имеют более 8 миллионов пользователей в стране. Этот шаг является частью усилий правительства по усилению контроля над онлайн-платформами, чтобы снизить распространение незаконного контента.