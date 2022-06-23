Telegram начал сотрудничать с Google? Мессенджер заподозрили в передаче данных корпорации

Согласно пункту 7.4 пользовательского соглашения Telegram Premium, все голосовые сообщения для расшифровки отправляются в Google. Причём эта технология всё ещё развивается, поэтому нет гарантий точной передачи смысла сообщений.

Многие пользователи негативно отреагировали на указанное нововведение, потому что под сомнение ставится анонимность и возрастает риск прослушки со стороны Google. При этом в секретных чатах функция расшифровки недоступна.

«Эта технология всё ещё развивается, и нет никакой гарантии, что каждое голосовое сообщение, которое вы пытаетесь преобразовать в текст, будет правильно расшифровано или расшифровано вообще. Точность и доступность этой технологии зависит от третьей стороны (Google LLC, дочерней компании Alphabet Inc.), и мы не можем гарантировать, что она всегда будет таковой», — сказано в пользовательском соглашении Telegram.