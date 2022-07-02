Telegram начнёт рекламировать медицинские товары

Но с оговорками. Можно рекламировать медицинские товары, соответствующие проверкам согласно локальному законодательству и получившие необходимую государственную сертификацию.

Запрещено продвигать нелицензированные медицинские приборы, услуги и методы лечения, продукты для набора веса или похудения. Нельзя рекламировать препараты на растительной основе, диетические добавки и товары для поддержки беременности или фертильности. Запрещается рекламировать продукцию с недоказанной эффективностью для поддержания здоровья и отсутствием лечебного или стимулирующего эффекта.

«Объявления не должны продвигать контент, продукты или услуги, которые прямым или непрямым образом связаны с какими-либо непроверенными преимуществами для здоровья и хорошего самочувствия», — сказано в правилах Telegram.