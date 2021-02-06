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Telegram не может выпустить экстренное обновление для iOS из-за каналов с призывами к насилию

В связи с чем их удалили
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о причине, по которой в мессенджере не выходит экстренное обновление для iOS. Оказалось, что дело в распространении каналов с призывами к насилию.

Об этом Дуров рассказал подписчикам своего официального канала в Telegram. Он отметил, что в течение последних недель мессенджер уже забанил несколько каналов, которые публикуют номера телефонов, а также адреса людей, участвующих в митингах в России. Помимо прочего начали создаваться каналы, публикующие личные данные судей, прокуроров, правоохранителей и журналистов. Глава Telegram отметил, что в главном подобном канале люди призывали к насилию.

Дуров напомнил, что такая эксплуатация Telegram разнится с правилами мессенджера, ограничивающими публичные призывы к насилию.

В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными.

Павел Дуров
Основатель Telegram
Автор: Лилик Ми