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Сегодня в 12:09
Telegram обновил веб-версию впервые за несколько лет
Выпустив сразу две вариации
Команда Telegram, внезапно, обновила веб-версию мессенджера. Более того, разработчики представили не одну, а сразу две версии, которые назвали незамысловато: «Версия K» и «Версия Z».
В отличие от существовавшей многие годы старой браузерной версии Telegram, новые поддерживают самые новые функции мессенджера. В том числе анимированные стикеры, тёмную тему и папки. Но при этом всё ещё остаются недоступными секретные чаты и возможность оставлять жалобу на спам, пишут РИА Новости.
Обе версии доступны отдельно друг от друга. У каждого из них собственный адрес: webk.telegram.org и webz.telegram.org.
Напомним, что ранее в числе грядущих нововведений Telegram Павел Дуров называл ТВ-каналы внутри платформы. Их обещали внедрить в течение весны.