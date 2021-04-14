Telegram обновил веб-версию впервые за несколько лет

В отличие от существовавшей многие годы старой браузерной версии Telegram, новые поддерживают самые новые функции мессенджера. В том числе анимированные стикеры, тёмную тему и папки. Но при этом всё ещё остаются недоступными секретные чаты и возможность оставлять жалобу на спам, пишут РИА Новости.

Обе версии доступны отдельно друг от друга. У каждого из них собственный адрес: webk.telegram.org и webz.telegram.org.

Напомним, что ранее в числе грядущих нововведений Telegram Павел Дуров называл ТВ-каналы внутри платформы. Их обещали внедрить в течение весны.