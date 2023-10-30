Telegram обновился и стал сложнее в использовании

Теперь пользователи могут цитировать конкретные части сообщений при ответе, отправлять ответы в другие чаты и настраивать внешний вид ссылок в сообщениях. Кроме того, появилась возможность выбора персонального цвета для имени в группах и для отправленных ссылок.

Однако эти нововведения могут сделать использование Telegram более запутанным для некоторых пользователей. Множество новых функций и настроек требуют времени на освоение, и не все могут сразу понять, как пользоваться всеми возможностями обновлённого мессенджера.