Telegram официально запустил платную подписку

Telegram официально запустил платную подпискуЧтобы приложение оставалось для большинства
Разработчики платформы заявили, что она позволит сервису внедрять новые функции, востребованные среди самих пользователей, сохраняя при этом бесплатный доступ. И в этом есть доля логики, учитывая, что число активных пользователей Telegram превысило 700 млн человек в месяц.
Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram.
Сообщается, что подписчики Telegram Premium получат вдвое увеличенные лимиты: появится возможность загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать их без ограничений по скорости.
Помимо этого им будут доступны уникальные стикеры и реакции, а также возможность скрывать рекламу в каналах.
На момент написания материала, доступ к подписке есть лишь у iOS-пользователей. Её цена — 499 долларов.