Telegram ограничил жителей Крыма в возможностях

Так, жители Крыма, пользующиеся российскими сим-картами, не смогут создавать новый тип чатов, появившийся в последней версии Telegram. Мессенджер пишет, что группы можно создавать лишь в пределах страны, в которой находится пользователь. Из этого автоматически следует, что детище Павла Дурова определяет Крым как территорию, не принадлежащую России.