Telegram ограничил жителей Крыма в возможностях

Так, жители Крыма, пользующиеся российскими сим-картами, не смогут создавать новый тип чатов, появившийся в последней версии Telegram. Мессенджер пишет, что группы можно создавать лишь в пределах страны, в которой находится пользователь. Из этого автоматически следует, что детище Павла Дурова определяет Крым как территорию, не принадлежащую России.
Геочаты — это новый тип чатов, которые созданы для того, чтобы в них общались люди, связанные общей локацией: школой, работой, домом. Помимо этого в новом обновлении Telegram появилось множество новых инструментов для работы с каналами и группами.