Telegram отказался раскрывать властям Китая данные пользователей

”Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, - объяснил в разговоре с интернет-изданием представитель техподдержки Telegram Михаил Равдоникас.

Hong Kong Free Press сделало отдельное уточнение о том, что подобное заявление со стороны мессенджера было сделано в связи с тем, что из-за введения закона о нацбезопасности, жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.