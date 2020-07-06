Приложения
Сегодня 20:07
Telegram отказался раскрывать властям Китая данные пользователей
Интересно, как на это отреагируют власти страны
Если верить информации, опубликованной новостным порталом Hong Kong Free Press, Telegram повторил “трюк”, который компания уже провернула в 2018 году в России - детище Павла Дурова отказалось раскрывать властям Китая данные пользователей, особенно проживающих в Гонконге.
”Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, - объяснил в разговоре с интернет-изданием представитель техподдержки Telegram Михаил Равдоникас.
Hong Kong Free Press сделало отдельное уточнение о том, что подобное заявление со стороны мессенджера было сделано в связи с тем, что из-за введения закона о нацбезопасности, жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.