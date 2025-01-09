Telegram передал властям США данные о тысячах своих пользователей

По данным 404 Media, за первые 9 месяцев прошлого года, Telegram выполнил 14 запросов на передачу IP-адресов и номеров телефонов, затронув 108 пользователей. Однако общий итог за год составил 900 запросов, касающихся 2253 человек.

Резкий рост числа выполненных запросов пришелся на последний квартал года, совпавший с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Вскоре после этого, мессенджер обновил политику конфиденциальности, добавив возможность предоставлять персональные данные по решению суда.