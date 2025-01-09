Telegram передал властям США данные о тысячах своих пользователей

Опубликовано 09 января 2025, 08:141 мин.
Telegram передал властям США данные о тысячах своих пользователейЦифровое сопротивление не такое уж и сопротивление, Павел?
В 2024 году Telegram предоставил властям США данные о более чем 2200 пользователях, что стало значительным событием для мессенджера, ранее известного своей приверженностью конфиденциальности.
По данным 404 Media, за первые 9 месяцев прошлого года, Telegram выполнил 14 запросов на передачу IP-адресов и номеров телефонов, затронув 108 пользователей. Однако общий итог за год составил 900 запросов, касающихся 2253 человек.
Резкий рост числа выполненных запросов пришелся на последний квартал года, совпавший с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Вскоре после этого, мессенджер обновил политику конфиденциальности, добавив возможность предоставлять персональные данные по решению суда.