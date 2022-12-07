Telegram первым из мессенджеров сделал необязательным регистрацию через SIM-карту

Но это также накладывало ограничения. Например, если человек менял номера телефона и его прежний номер отдавали кому-то другому, то вместе с тем новый владелец получал и доступ к условному WhatsApp-аккаунту.

И вот, наконец-то, в Telegram это требование перестанет быть обязательным. Сервис объединился с площадкой по продаже никнеймов Fragment. Именно в ней Telegram-пользователи смогут покупать уникальные номера для авторизации.