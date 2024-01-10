Telegram почти догнал ВКонтакте по числу ежемесячных пользователей из России

Согласно последним данным Mediascope, аудитория Telegram в стране за последние два года выросла более чем на 30 млн человек, достигнув 82.3 млн пользователей в октябре 2023 года, в сравнении с 50.8 миллионами в октябре 2021 года.

Этот рост ставит Telegram на второе место по популярности среди социальных сетей в России, уступая лишь ВКонтакте, которая в октябре 2023 года привлекла 89.2 млн пользователей.