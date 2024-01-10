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08:13, 10 января 2024
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Telegram почти догнал ВКонтакте по числу ежемесячных пользователей из России

Два детища Дурова борются за внимание россиян

Мессенджер Telegram близок к тому, чтобы догнать социальную сеть ВКонтакте по числу ежемесячных пользователей в России.

Согласно последним данным Mediascope, аудитория Telegram в стране за последние два года выросла более чем на 30 млн человек, достигнув 82.3 млн пользователей в октябре 2023 года, в сравнении с 50.8 миллионами в октябре 2021 года.

Этот рост ставит Telegram на второе место по популярности среди социальных сетей в России, уступая лишь ВКонтакте, которая в октябре 2023 года привлекла 89.2 млн пользователей.

Telegram почти догнал ВКонтакте по числу ежемесячных пользователей из России
© РБК

Все эти изменения в динамике использования социальных сетей и мессенджеров прямо показывают, как меняются предпочтения пользователей. Более того, они они демонстрируют рыночные тенденции в России, подчеркивая растущую популярность Telegram как основного средства коммуникации и информационного обмена.

Источник:РБК
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Павел Дуров
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#VK
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#TELEGRAM
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