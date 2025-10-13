Telegram получил одно из крупнейших обновлений 2025 года с новым «стеклянным» дизайном

Главным новшеством стала переработка интерфейса для iOS — теперь приложение оформлено в стиле Liquid Glass. Свежий дизайн сочетает прозрачные панели, мягкие градиенты и эффект преломления света — т.е полностью соответствует эстетике iOS 26.

Среди функциональных улучшений — реакции и комментарии во время групповых звонков, позволяющие выражать эмоции или задавать вопросы, не перебивая участников. Также появилась возможность добавлять заметки к контактам и предлагать друзьям указать дату рождения.

Кроме того, обновление принесло новые темы и цвета профиля, улучшенную систему подарков, расширенные возможности для ИИ-ботов и мини-приложение для отправки отчетов об ошибках.

Полный список изменений доступен на официальном сайте Telegram.