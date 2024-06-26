Telegram посчитали небезопасным после интервью Дурова Такеру Карлсону

Сомнения в безопасности Telegram усиливаются и по той причине, что Дуров назвал себя единственным владельцем, менеджером по продукту и директором мессенджера. Претензии к платформе усиливаются на фоне хранения колоссального количества пользовательских данных без шифрования end-to-end, в том числе переписки по умолчанию, в противовес WhatsApp и Signal.

По мнению директора по кибербезопасности в Electronic Frontier Foundation Евы Гальперин, ситуация усугубляется тем, что Telegram больше, чем мессенджер, это ещё и социальная сеть. И при наличии «всего 30 инженеров», по словам Гальперин, «некому бороться с юридическими запросами, нет инфраструктуры для решения проблем со злоупотреблениями и модерацией контента».

«Кроме того, если бы я была агентом угроз, я бы определённо сочла это обнадеживающей новостью. Каждому злоумышленнику нравится, когда его противник испытывает острую нехватку персонала и переутомление», — подчеркнула эксперт.