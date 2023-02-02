Telegram Premium перестал оплачиваться российскими картами

Так, по данным канала Telegram Info, официальный чат-бот мессенджера выдаёт ошибку при попытке совершить платёж. При этом точно такая же проблема наблюдается и при совершении обычных платежей.

На данный момент представители сервиса не дали комментариев по поводу случившегося. Но отметим, что российское правительство не так давно ограничило передачу платёжной информации для иностранных мессенджеров. А Telegram как раз был внесён в данный список.

Напомним, что Telegram — одно из самых популярных приложений для обмена мгновенными сообщениями в России. Не так давно стало известно, что детище Павла Дурова сумело обогнать WhatsApp по количеству трафика в стране.