Telegram пригрозил отключением сторонним клиентам, отказавшимся внедрить рекламные посты

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Telegram пригрозил отключением сторонним клиентам, отказавшимся внедрить рекламные постыСамые крупные разработчики уже приняли предложение мессенджера
Некоторое время назад в Telegram появилась официальная реклама. Теперь же представители мессенджера опубликовали «предупредительное письмо», адресованное разработчикам сторонних клиентов сервиса.
В нём, в частности, говорится о том, что все девелоперы, использующие API Telegram, обязаны обеспечить в своих приложениях корректное отображение рекламы. В качестве срока исполнения «предписания» была выбрана дата — 1 января 2022 года.
В случае, если разработчик откажется или проигнорирует просьбу Telegram, то его клиент «отключат».
К сожалению, Telegram не может финансово поддерживать сторонние приложения, которые не отображают спонсируемые сообщения, такие приложения придётся отключить.
Команда Telegram
Стоит отметить, что на данный момент в наиболее популярный сторонний клиент Plus Messenger (более 20 млн скачиваний) реклама уже добавлена. С позицией Telegram согласились и разработчики iMe (более 2 млн скачиваний).
Источник: Telegram