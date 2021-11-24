Telegram пригрозил отключением сторонним клиентам, отказавшимся внедрить рекламные посты

В нём, в частности, говорится о том, что все девелоперы, использующие API Telegram, обязаны обеспечить в своих приложениях корректное отображение рекламы. В качестве срока исполнения «предписания» была выбрана дата — 1 января 2022 года.

В случае, если разработчик откажется или проигнорирует просьбу Telegram, то его клиент «отключат».