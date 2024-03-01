Telegram «прокачал» групповые чаты. Вот 9 главных изменений

Давайте посмотрим на 9 главных фишек, которые вас ждут:

1. Бусты в группах

Теперь Premium-подписчики могут голосовать за «бусты», добавляя чату крутые функции, такие как кастомные эмодзи или перевод голосовых сообщений. Чем больше голосов, тем выше уровень чата и тем больше возможностей открывается.

2. Истории

Админы могут делиться историями, которые будут видны всем участникам. На них можно отвечать, тем самым начиная личную беседу с админом.