Telegram сделал Stories бесплатными для всех пользователей

Также бесплатная версия предполагает публикацию в неделю и месяц не более 7 и 30 «Историй» соответственно. А увидеть их другие пользователи смогут только в течение 24 часов.

У подписчиков Telegram Premium будет возможность публиковать до 100 Stories в сутки и сохранять их на 6, 12, 24 и 48 часов. При этом платные пользователи смогут анонимно просматривать чужие публикации, а также сохранять их в память устройства, при условии, что автор не ограничил такую возможность.

Платные подписчики также смогут добавлять к «Историям» описание до 2048 символов, а бесплатные пользователи будут ограничены 200 символами. К тому же оставлять гиперссылки и форматировать текст без Telegram Premium не получится. Кроме того, платные пользователи смогут оставлять стикер с местоположением.