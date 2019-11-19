Telegram создаст конкурента Яндекс.Новостей

Так, в список задач данного этапа входят выделение текста на русском и английском языках, отделение новостей от других материалов, группировка новостей по тематике и группировка похожих новостей в сюжеты, а также ранжирование сюжетов. В конечном итоге, по всей видимости, мессенджер намерен создать аналог Яндекс.Новостей, который должен будет конкурировать с российским продуктом на равных.

Участники могут отправить свои работы до 23:50 по дубайскому времени 2 декабря в виде standalone приложения tgnews с CLI-интерфейсом. В случае победы в первом этапе, разработчики смогут принять участие и во втором, где будут претендовать также на фонд из 100 тыс долларов в качестве приза.