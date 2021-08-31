Telegram стал одним из 15 приложений за всю историю, которые скачали более 1 миллиарда раз

Приложения
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Telegram стал одним из 15 приложений за всю историю, которые скачали более 1 миллиарда разА ВКонтакте в этот список не попал
В середине 2000-х Павел Дуров основал популярнейшую соцсеть в России — ВКонтакте. Тогда казалось, что масштабнее этого IT-гению уже ничего не удастся.
Оказалось, что это не так. Незадолго до ухода из ВКонтакте, Дуров основал новый проект — защищённый мессенджер Telegram. И вот, спустя 8 лет, приложение сервиса скачали более 1 млрд раз, сообщает TechCrunch.
Таким образом, детище Дурова закрыло топ-15 крупнейших приложений (до Telegram более миллиарда скачиваний было лишь у 14 проектов).
Что интересно, наибольшее число загрузок мессенджера наблюдается в Индии — 22% от общего количества. Далее следует Россия с её 10% от общего числа скачиваний. Замыкает тройку лидеров Индонезия — у неё 8%.
Напомним, что в число «приложений-миллиардеров» ранее попали такие гиганты как WhatsApp, Messenger, Facebook и Instagram. Иронично, что некогда главного детища Дурова — ВКонтакте — в этом списке нет.