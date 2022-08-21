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Telegram стал отзывать публичные адреса у неактивных каналов

Это типичная практика
Некоторые пользователи Telegram рассказали о том, что администрация мессенджера без предупреждения начала отзывать публичные адреса у ряда каналов.
Telegram стал отзывать публичные адреса у неактивных каналов

Сообщается, что это типичная практика — публичные адреса отзывают у каналов с минимумом контента и отсутствием регулярных публикаций в течение одного года.

Снова занять бывшие адреса не получится, но в ближайшие месяцы они снова станут доступны.

Также известно, что команда Telegram в будущем планирует провести реформу в системе получения и управления публичными адресами.

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