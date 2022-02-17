Telegram стал рассадником групп с ворованными интимными фото женщин

Об этом сообщили журналисты BBC, которые провели расследование и выявили по крайней мере 18 каналов и 24 группы, ворующих, снимающих или сливающих в общий доступ интимные фото женщин. При этом разглашается и персональная информация жертв: профили в Facebook и Instagram, а также номер телефона. Как отмечается, это делается для того, чтобы унизить этих женщин или с целью шантажа.

По словам одной из пострадавших по имени Сара с Кубы (имя в этических целях изменили), она отправила своё фото одному человеку, а оно оказалось в одной из подобных групп в Telegram.