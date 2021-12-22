Telegram стал в России популярнее, чем WhatsApp

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Telegram стал в России популярнее, чем WhatsAppУже в 50 регионах это самый востребованный мессенджер
Мессенджер Telegram начал набирать популярность у российских пользователей в начале 2021 года. И этот процесс усиливается: уже в 50 регионах России мессенджер стал наиболее популярным, на него приходится большая часть мобильного интернет-трафика.
Об этом сообщили представители оператора мобильной связи «Мегафон». Как сообщается, Telegram стал самым востребованным мессенджером в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии. Доля пользованием этим приложением выросла на 26%, сейчас это 44% от всего мобильного трафика в России. Меньше всего мессенджером пользуются в республиках Северного Кавказа, там пока лидирует WhatsApp — 67% трафика.
В целом специалисты отмечают, что WhatsApp пока занимает первое место, его доля составляет 48%. Но всё идёт к тому, что, если популярность Telegram продолжит расти, то уже в начале следующего года именно этот мессенджер станет самым востребованным в России.
Источник: Rusbase