Telegram стал в России популярнее, чем WhatsApp

Об этом сообщили представители оператора мобильной связи «Мегафон». Как сообщается, Telegram стал самым востребованным мессенджером в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии. Доля пользованием этим приложением выросла на 26%, сейчас это 44% от всего мобильного трафика в России. Меньше всего мессенджером пользуются в республиках Северного Кавказа, там пока лидирует WhatsApp — 67% трафика.

В целом специалисты отмечают, что WhatsApp пока занимает первое место, его доля составляет 48%. Но всё идёт к тому, что, если популярность Telegram продолжит расти, то уже в начале следующего года именно этот мессенджер станет самым востребованным в России.