Telegram стал вторым по популярности мессенджером у большей части российских пользователей

Как отмечает источник со ссылкой на отчёт опроса, Telegram является главным мессенджером у 52% пользователей рунета. При этом его скачало более 61% россиян. По полярности Telegram уже обогнал Viber и остальные, ранее востребованные у российского пользователя мессенджеры. Соответственно, Viber занял третье место – 49% пользователей, а Skype - четвёртое, доля пользователей не уточняется.

При этом отмечается, что самый популярный мессенджер у россиян сейчас – WhatsApp, им пользуется 82% респондентов. Но Telegram последовательно набирает популярность: ещё 5 лет назад им пользовалось всего 7% пользователей.