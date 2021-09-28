Telegram стал вторым по популярности мессенджером у большей части российских пользователей

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Telegram стал вторым по популярности мессенджером у большей части российских пользователейНо его популярность быстро растёт
Аудиторское агентство Deloitte провело исследование популярности мессенджеров у россиян. Оказалось, что Telegram завоёвывает всё большую аудиторию, и у же им активно пользуется более чем 52% россиян. И его популярность продолжает расти.
Как отмечает источник со ссылкой на отчёт опроса, Telegram является главным мессенджером у 52% пользователей рунета. При этом его скачало более 61% россиян. По полярности Telegram уже обогнал Viber и остальные, ранее востребованные у российского пользователя мессенджеры. Соответственно, Viber занял третье место – 49% пользователей, а Skype - четвёртое, доля пользователей не уточняется.
При этом отмечается, что самый популярный мессенджер у россиян сейчас – WhatsApp, им пользуется 82% респондентов. Но Telegram последовательно набирает популярность: ещё 5 лет назад им пользовалось всего 7% пользователей.