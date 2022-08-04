Telegram станет ещё больше похож на легендарный ICQ

По данным инсайдера, в мессенджере появится возможность отправлять анимированные эмодзи внутри сообщений. На данный момент они статичны и двигаются лишь во время отправки некоторых эмодзи по отдельности.

Нововведение можно найти в свежей сборке Telegram 8.9.0 Beta для Android. Нечто похожее уже было реализовано более 10 лет назад в другом некогда популярном мессенджере — ICQ. Доступ к бета-версии проекта Павла Дурова можно получить по ссылке.