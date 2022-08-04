Telegram станет ещё больше похож на легендарный ICQ

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Telegram станет ещё больше похож на легендарный ICQВ интересном направлении движется проект
За 2022 год в Telegram появилось немало интересных функций. И, судя по всему, в ближайшее время таковых появится ещё больше.
По данным инсайдера, в мессенджере появится возможность отправлять анимированные эмодзи внутри сообщений. На данный момент они статичны и двигаются лишь во время отправки некоторых эмодзи по отдельности.
Нововведение можно найти в свежей сборке Telegram 8.9.0 Beta для Android. Нечто похожее уже было реализовано более 10 лет назад в другом некогда популярном мессенджере — ICQ. Доступ к бета-версии проекта Павла Дурова можно получить по ссылке.
Напомним, что ранее в Telegram появилась Premium-подписка. В числе возможностей, которая она предоставляет пользователям, есть возможность выбирать из большего числа эмодзи во время реакции на сообщения.