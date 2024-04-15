Telegram-стикеры теперь можно делать прямо в самом приложении

Опубликовано 15 апреля 2024, 07:36
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Telegram-стикеры теперь можно делать прямо в самом приложенииДолгожданная возможность!
С сегодняшнего дня все пользователи Telegram могут легко и быстро создавать собственные стикеры и целые наборы стикеров с помощью нового мощного редактора прямо в приложении.
Чтобы создать новый стикер, нужно лишь нажать на кнопку с изображением стикера в строке ввода в любом чате и в появившейся панели выбрать кнопку (+) для перехода к редактору.
Готовый стикер можно сразу отправить или создать набор стикеров, чтобы друзья могли использовать ваши творения в своих чатах. Чтобы добавить стикер в набор, выберите эмодзи, которые подходят ему по настроению.
Сам Telegram предложит некоторые эмодзи на основании анализа фотографии с помощью искусственного интеллекта — например, кота, собаку или автомобиль.
Представители мессенджера уже заявили в официальном блоге, что в апреле нас ждет еще 16 новых функций.